Levy, Barbosa e Mercadante fazem reunião na Casa Civil sobre Orçamento

BRASÍLIA - Os ministros que compõem a Junta Orçamentária do governo - Joaquim Levy (Fazenda), Nelson Barbosa (Planejamento) e Aloizio Mercadante (Casa Civil) estão reunidos nesta sexta-feira, 18, no Palácio do Planalto para dar continuidade às discussões em torno do ajuste fiscal que será negociado com o Congresso e da reforma administrativa que deve ser apresentada nos próximos dias para intensificar o corte de despesas da máquinas pública.

O encontro, que ocorre no gabinete de Mercadante, não conta com a presença da presidente da República, Dilma Rousseff, que estava no período da manhã em despacho com o ministro da Secretaria de Comunicação Social, Edinho Silva.

Da Fazenda, também participam o secretário executivo, Tarcísio Godoy, o secretário do Tesouro Nacional, Marcelo Saintive, e o assessor especial de controle interno, Rodrigo Fontenelle.

Antes de participar da reunião, Mercadante teve um encontro com o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, que deve retornar a São Paulo na tarde desta sexta-feira.