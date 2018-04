''Levantaram ofensas e acusações sem prova''

Bem no início daquele que se anunciava como o melhor ano de sua gestão, a governadora do Rio Grande do Sul, Yeda Crusius (PSDB), está no centro de uma onda de denúncias de corrupção, feitas pelo PSOL com base em supostas provas no processo sobre o desvio de R$ 40 milhões do Detran entre 2003 e 2007. Leia a íntegra da entrevista de Yeda Crusius Mesmo sem apresentar as provas que diz existirem, o PSOL afirmou que Yeda e diversos de seus ex-colaboradores sabiam do uso de caixa dois na campanha de 2006 e de pagamentos "por fora" na negociação da casa da tucana. A seguir, trechos de entrevista concedida ontem pela governadora: As acusações são muito fortes e colocam em risco a carreira política dos integrantes do PSOL se as provas não aparecerem. Como afirmar que nada é verdadeiro? Eles não têm credibilidade para dizer nada. Não podiam convocar a imprensa para fazer dela massa de manobra para os propósitos golpistas que sabidamente têm. A senhora considerou a crise do Detran um tsunami. Como qualifica esse momento? Trata-se de uma técnica usada para tentar desviar o foco do bom momento do governo. Colocamos as contas em dia e, quando isso é feito, parece que eles, por não terem o que dizer, usam armas que não são próprias da política gaúcha. Não é nenhum terremoto, é tentativa de confundir a opinião pública em relação a um momento muito bom que o Estado inteiro vive. Em cima da divulgação de uma coisa boa, eles se organizam para promover uma falsa denúncia. A senhora vai reagir de alguma maneira, com processos, pedidos públicos de explicações? O governo e o Ministério Público tem aparato jurídico para estudar essa questão e vão ver os instrumentos disponíveis para responsabilizar a todos os que estiverem cometendo qualquer tipo de delito. Para mim é delituosa essa exposição que o PSOL fez. É tudo mentira? Sofri acusações infundadas. No final do ano passado (quando o Ministério Público Estadual considerou como legal a compra do imóvel questionada pela oposição) ficou provado que nunca aconteceram. A oposição considerou tímida a reação do Piratini diante das acusações. Entende que alguém injustiçado exigiria as provas. Exigir provas? Eles devem exigir de si próprios. Minha mãe me ensinou a não responder a provocações de bêbados de porta de bar. O nível do fazer política no Rio Grande do Sul é altíssimo. Não merece esse tipo de provocação.