Lessa critica Dilma e sua equipe em evento do PSB No seminário do PSB, realizado hoje no Rio de Janeiro, velho aliado do governo petista, um rebelde filiado do partido foi o mais contundente nas críticas à presidente Dilma Rousseff e sua equipe. Ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), cargo que ocupou no primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o economista Carlos Lessa também reclamou do ex-presidente e do tucano José Serra, de quem foi professor e padrinho de casamento.