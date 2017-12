Lembo empossa secretários e faz primeira reunião No primeiro dia de trabalho como governador de São Paulo, Claudio Lembo (PFL) afirmou que os investimentos em segurança, educação e saúde serão priorizados. "Sou um liberal e esses são setores fundamentais", destacou, após dar posse a oito secretários, na manhã deste sábado, dia 1.º, no Palácio dos Bandeirantes. Na área de segurança pública, disse Lembo, a "prioridade A" será a desativação da Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor (Febem) do Tatuapé. "Creio que até o final do ano isso vai estar resolvido", observou. Ao falar dos menores infratores, reconheceu que o problema social "é fracasso de todos nós". Na quinta-feira, em seu último dia como governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, pré-candidato do PSDB a presidente, afirmou ter cometido erros. Um deles, listou o tucano, fora exatamente a demora em começar a descentralização da Febem. Ele admitiu que gostaria de ter deixado o cargo com a desativação da Febem Tatuapé já concluída. Depois de empossar os novos secretários de Estado, Lembo comandou, por quase duas horas, a primeira reunião com a equipe. Aos que acabaram de entrar no governo, entregou relatórios sobre os projetos já executados. Aos que já fazia parte da equipe de Alckmin, cobrou relatórios detalhados sobre o que está sendo feito em cada setor.