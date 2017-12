Lembo defende indicação de José Jorge para vice de Alckmin O governador de São Paulo, Claudio Lembo (PFL), defendeu a indicação do senador José Jorge (PFL-PE) para compor a chapa de candidato a vice-presidente da República, ao lado do tucano Geraldo Alckmin. "Eu, de minha parte, já tenho meu candidato, que é o senador José Jorge, um grande quadro do PFL, a quem tenho muito respeito. Ele tem uma origem popular, veio de família pobre de Pernambuco, é engenheiro, e foi secretário de Educação e Habitação, além de ministro de Minas e Energia", disse Lembo, em reconhecimento aos atributos do senador, após participar de painel no Fórum Econômico Mundial, no Hotel Grand Hyatt, em São Paulo. Com a manifestação, Lembo marcou posição para que um pefelista ocupe a vaga de vice de Alckmin, embora o governador paulista reconheça que o candidato tucano busca, neste momento, aproximação com o PMDB. "O que temos que fazer de verdade é um grande diálogo nacional", disse, de forma evasiva, ao reiterar depois que a eventual participação do PMDB resultaria em ganhos de força para a candidatura Alckmin.