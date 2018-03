Para agradar bancada, Câmara cria cargo para peemedebista

Brasília - O deputado Lelo Coimbra (PMDB-ES) informou nesta sexta-feira, 24, por meio de sua assessoria que aceitou o convite do presidente Michel Temer (PMDB) para ocupar a liderança da maioria na Câmara.

O cargo de líder da maioria na Casa não existe e será criado a pedido do presidente Michel Temer para agradar a bancada do PMDB, que vinha reclamando por, segundo peemedebistas, estar de fora de cargos estratégicos no governo e na Câmara. Na tentativa de diminuir a tensão na bancada de seu partido, Temer nomeou ontem, 23, o deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR) como ministro da Justiça.

Inicialmente, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), resistia a criar o cargo de líder da maioria. No entanto, após conseguir tirar o deputado André Moura (PSC-SE), seu desafeto polítiico, da liderança do governo na Casa e colocar Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) no posto, Maia recuou e aceitou criar a liderança da maioria, para ajudar a acalmar a bancada peemedebista.

O cargo de líder da maioria deverá ser criado, uma vez que, ao contrário de como acontece no Senado, ele não existia. A escolha de Lelo ocorre um dia após a bancada do PMDB ser contemplada com a confirmação do deputado Osmar Serraglio (PMDB-PR) para o Ministério da Justiça.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outra alteração na composição dos principais cargos do governo no Congresso definida nas ultimas horas é a ida de Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) para liderança do governo na Câmara. A oficialização de Ribeiro também deve ocorrer nas próximas horas ou dias.