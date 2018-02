Leitura do relatório final do Orçamento de 2008 é adiada

Por falta de quórum na reunião da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização foi adiada, pelo segundo dia consecutivo, a leitura do relatório final do deputado José Pimentel (PT-CE) sobre o Orçamento Geral da União para 2008. Com isso, o documento deve ser lido na semana que vem, em reuniões extraordinárias, convocadas a partir da próxima terça-feira pelo presidente da comissão, senador José Maranhão (PMDB-PB). Na quarta, a leitura foi adiada por causa da morte do senador Jonas Pinheiro (DEM-MT). Apesar disso, Maranhão ainda considera possível votar a proposta orçamentária no dia 28, em sessão conjunta do Congresso Nacional. "Ainda há tempo de aprovar o Orçamento (até o dia 28), desde que nas sessões convocadas para a semana vindoura haja quórum para deliberação". Na avaliação do senador, a falta de quórum na sessão de hoje foi provocada "por uma ação individual de alguns parlamentares, que certamente não concordam com o texto". Ele também afirmou que os parlamentares devem se conformar com corte nas emendas destinadas às suas bases."Tivemos um corte brutal, decorrente da queda da CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira), e não há milagre para atender a todos dentro do merecimento de cada um".