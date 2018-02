Leitura de relatório sobre Código Florestal é adiada

Segundo a bancada rural, o relator Luiz Henrique está com dificuldades de entrar em consenso com os parlamentares em relação ao escalonamento de recuperação das áreas de proteção ambiental (APPs) para pequenos, médios e grandes produtores. Os ruralistas não descartam a possibilidade de usar recursos regimentais para evitar a votação do relatório enquanto não houver um acordo entre as partes (governo, parlamentares e produtores rurais).