Leitura de parecer sobre Código Florestal é adiada A falta de entendimento sobre os critérios de recuperação de Áreas de Preservação Permanente (APPs) levou os integrantes da Comissão de Meio Ambiente do Senado (CMA) a adiarem a leitura do parecer do relator Jorge Viana (PT-AC) para segunda-feira. A votação do texto na comissão está marcada para quarta-feira. A expectativa do senador Rodrigo Rollemberg (PSB-DF) é votar o relatório no plenário da Casa na última semana de novembro, quando será reexaminado pelos deputados.