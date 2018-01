Leishmaniose causa mais uma morte em Minas A leishmaniose visceral fez mais uma vítima na capital mineira. O motorista Edson Evangelista Martins, de 32 anos, que estava internado no Centro de Tratamento intensivo (CTI) do Hospital Odilon Behrens, com infecção generalizada, faleceu nesta tarde, elevando para quatro o número de mortes atribuído à doença, neste ano, em Minas. Martins era morador do bairro Nazaré, região nordeste da cidade, considerada um dos principais focos do parasita. Uma mulher continua internada em um hospital de Belo Horizonte com sintomas clínicos da leishmaniose. Este é o segundo caso de morte causado pela doença e ocorrido, neste ano, na capital mineira. O médico Walter Lemos Júnior, de 30 anos, faleceu no último sábado. No Norte do Estado, em Montes Claros, um bebê de nove meses e uma criança de dois anos também morreram vítimas da doença.