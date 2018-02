Leilões vão injetar bilhões na economia, afirma Dilma

Em seu pronunciamento pelo Dia da Independência, comemorado neste sábado, a presidente Dilma Rousseff lembrou também que será leiloado, em outubro, o Campo de Libra, "um imenso campo do petróleo do pré-sal". De acordo com ela, esse campo tem um potencial de reserva entre 8 e 12 bilhões de barris equivalentes de petróleo. "Para sua exploração será exigida grande mobilização de recursos, como, por exemplo, a construção de 15 a 17 plataformas. Assim, Assim, vamos estimular toda a cadeia produtiva e gerar milhares de empregos", afirmou a presidente.

Citando o potencial do Campo de Libra, ela afirmou que nos últimos 100 anos de exploração de petróleo, o Brasil acumulou 15 bilhões de barris equivalentes de petróleo em reserva.

A presidente concluiu seu pronunciamento dizendo que é preciso transformar a riqueza finita do petróleo "em uma conquista perene da nossa sociedade".