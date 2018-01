Leilão de imóveis de Jorgina ocorrerá em 27 de abril

A Advocacia Geral da União conseguiu na Justiça que Jorgina fosse obrigada a ressarcir aos cofres da Previdência em R$ 200 milhões. Por isso, 57 imóveis em nome dela serão leiloados. Os prejuízos causados pelo grupo que fraudou o INSS nos anos 1990 superaram a estimativa de R$ 500 milhões.

A primeira rodada deste leilão de imóveis de Jorgina foi realizada ontem, no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJ-RJ), mas não conseguiu lances para arrematar os seis imóveis disponibilizados e avaliados pela Justiça. A segunda praça do leilão oferecerá os mesmos imóveis pelo equivalente a 60% do valor avaliado inicialmente.

Sobrarão mais de 50 outros imóveis de Jorgina a serem liberados pelo TJ do Rio de Janeiro para leilão. Segundo a AGU, até agora, já foram ressarcidos mais de US$ 11 milhões apreendidos em bancos da Suíça e dos Estados Unidos, além de cerca de R$ 80 milhões com a venda de bens sequestrados e leiloados pelo TJ/RJ. Jorgina foi condenada em 1992 a 14 anos de prisão pelos danos causados ao INSS, mas só foi presa em 1997, quando foi localizada na Costa Rica. Ela deixou a prisão em junho de 2010.