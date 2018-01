Leia trechos dos diálogos entre Deborah Guerner e o psiquiatra

Alguns trechos das transcrições do "teatro da loucura", no dia 29 de agosto de 2010, quando a promotora Deborah Guerner, ao lado do marido, Jorge, recebeu aulas do psiquiatra Luis Altenferlder Filho para se fingir de louca. Ela foi presa e todos, inclusive o médico, denunciados por fraude processual.

Veja também:

Imagens e diálogos comprovam farsa de promotora com auxílio de médicos

Investigação aponta ‘falso desmaio’ para escapar de intimação

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Psiquiatra nega orientação para simular doença

Diálogo 1

O que falar aos peritos da Justiça

Psiquiatra: Aí o que você faz, segura (incompreensível) meu pai é tudo pra mim... você tem que falar com espontaneidade: "Com o falecimento do meu pai, que era tudo pra mim. Me senti desamparada..." Você estava com que idade mais ou menos ?

Deborah Guerner: 31 anos

Psiquiatra: Que com o falecimento do seu pai, aí sua vida mudou!

(...)

Jorge Guerner: Eles podem querer perguntar alguma coisa paralela ?

Psiquiatra: Podem, eles podem perguntar: "mas se tinha época que você ficava muito eufórica ?". Você (Deborah) vai falar: "Tinha sim! Tinha época que parecia que de repente desaparecia tudo isso ! Sabe e aí meu marido até reclamava... que eu ia pro shopping, comprava demais, sabe? Reclamava das minhas roupas...".

(...)

Deborah Guerner: Posso falar eufórica ?

Psiquiatra: Pode.

Deborah Guerner: Eufórica...

Psiquiatra: muito excitada, eufórica e com o pavio muito curto.

Deborah Guerner: Continuo, né? Com o pavio muito curto.

Psiquiatra: Brigo com as empregadas, não para empregada em casa.

Deborah Guerner: "Explodo" com qualquer coisa, pode falar?

Psiquiatra: Pode... "Explodo" com qualquer coisa, é... me torno agressiva...

Diálogo 2

Como se vestir perante os peritos da Justiça

Psiquiatra: Agora é o seguinte: você tem que ver como é que você vai vestida.

Deborah Guerner: Vou totalmente desparafernada, né ?

Psiquiatra: Elegante, como você é, mas... Meio que escandaloso. Entendeu? Elegante, mas, assim: "Bem cheguei!"

Deborah Guerner: Bem... "Cheguei!"

(...)

Psiquiatra: Isso! É bom cor, aí você põe um batom vermelho...

Jorge Guerner: Aí você bota aquela calça, aquela, coisa em cima de uma calça... Preta, aquela calça tua preta de... Toda "cheguei", toda...

(...)

Psiquiatra: Você entendeu? Tá super legal. Tá perfeito!

Jorge Guerner: Ah, é ! Porque se eles forem competentes igual ao senhor, vão entender que é isso, né doutor?

Psiquiatra: É, mas eles são competentes, não tem erro, e qualquer residente de primeiro ano de psiquiatria, ouvindo você, vai falar assim: "essa menina é bipolar !"

Psiquiatra: Você não tá forçada... Você tá num natural bem legal! É só ir vestida desse jeito e falar com essa naturalidade, que os caras vão falar: "Pô, ela não se enxerga !" Tá entendendo?

(...)

Diálogo 3

Balanço da aula do "teatro da loucura"

Psiquiatra: Você viu como tá direitinho o depoimento ?

Deborah Guerner: Tá perfeito ! E isso é (incompreensível).

Psiquiatra: Não... Isso é diagnóstico fechado pra todo... Pra transtorno bipolar múltiplo.