Leia o que foi dito sobre o problema de saúde de Lula

Lula chegou à capital paulista por volta das 11 horas desta quinta-feira. De acordo com a assessoria do governo, Lula está com a pressão arterial regularizada e ficará em repouso no fim de semana, apenas por precaução. O presidente desceu do avião presidencial e caminhou até o carro que o levou para a cidade.

"Eu vou ser muito breve, porque eu estou com a garganta não muito boa e não quero ser o primeiro paciente desta UPA aqui. Ela está tão bem organizada, ela está tão bem-estruturada, que dá até vontade de a gente ficar doente para ser atendido aqui."

Lula, em discurso durante evento na última quarta-feira, 27

"Fizeram uma avaliação clínica no Recife e acharam por bem dispensá-lo porque estava tudo bem", disse Kalil Filho. "O presidente está bem cansado, assim como eu, pois não dormimos a noite inteira. O presidente é uma pessoa saudável"

Roberto Kalil Filho, médico do presidente

"A população pode ficar tranquila, porque o presidente está bem, está descansando em casa com a dona Marisa. Na segunda-feira ele estará pronto"

Dilma Rousseff, ministra-chefe da Casa Civil

"Lula acordou bem, tirou todos nós da cama no Hospital, recebeu alta e já estamos indo para a base aérea de volta ao trabalho. Duro na queda!"

Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais

"Lula está bem, para alegria do povo brasileiro. O atendimento em Pernambuco só não foi mais rápido porque o pessoal do hospital exigiu uma foto com o Presidente"

Ricardo Berzoini, presidente do PT

"Trinta dias de férias seriam absolutamente necessários, muito importante para um presidente da República. Mas ele é um trabalhador compulsivo e tem muita dificuldade em parar"

José Temporão, ministro da Saúde

"Com certeza, a dona Marisa e o médico do presidente devem estar lhe dando um bronca."

Paulo Bernardo, ministro do Planejamento

"Lula tem feito um esforço muito grande nos últimos meses. Está animado com o trabalho, mas acaba exagerando"

Eduardo Suplicy, senador (PT-SP)

"É o resultado de uma estafa, de sete anos de governo e ainda de uma agenda muito forte que foi intensificada nos últimos dias."

Edinho Silva, presidente do PT-SP

"Ele tem uma vida estressante, um ritmo de atividade excessivo e isso favorece problemas cardíacos"

Adib Jatene, ex-ministro da Saúde