Leia íntegra e veja quem são os juízes que assinam o manifesto Na tarde desta sexta-feira, 121 juízes da Justiça Federal da 3ª Região, que reúne São Paulo e Mato Grosso do Sul, divulgaram um manifesto em apoio ao juiz titular da 6ª Vara Federal Criminal, Fausto Martin De Sanctis e criticaram o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Gilmar Mendes, por pedir que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) investigue o juiz. De Sanctis é o responsável pelas decisões que mandaram prender o banqueiro Daniel Dantas. Nas duas vezes, Mendes foi quem decidiu soltar o banqueiro. Leia a íntegra do manifesto: Nós, juízes federais da Terceira Região abaixo assinados, vimos mostrar, por meio deste manifesto, indignação com a atitude de Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, Presidente do Supremo Tribunal Federal, que determinou o encaminhamento de cópias da decisão do juiz federal Fausto De Sanctis, atacada no Habeas Corpus n. 95.009/SP, para o Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho da Justiça Federal e à Corregedoria Geral da Justiça Federal da Terceira Região. Não se vislumbra motivação plausível para que um juiz seja investigado por ter um determinado entendimento jurídico. Ao contrário, a independência de que dispõe o magistrado para decidir é um pilar da democracia e princípio constitucional consagrado. Ninguém nem nada pode interferir na livre formação da convicção do juiz, no direito de decidir segundo sua consciência, pena de solaparem-se as próprias bases do Estado de Direito. Prestamos, pois, nossa solidariedade ao colega Fausto De Sanctis e deixamos clara nossa discordância para com este ato do Ministro Gilmar Mendes, que coloca em risco o bem tão caro da independência do Poder Judiciário. 