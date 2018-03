Lei sobre sigilo expõe rusga entre Collor e governo O governo federal decidiu atropelar o ex-presidente da República e hoje senador Fernando Collor (PTB-AL) na discussão sobre a lei de acesso à informação. O líder do governo, Romero Jucá (PMDB-RR), anunciou que apresentará na tarde de hoje um requerimento de urgência para o projeto. Com isso, o tema deverá sair do âmbito da Comissão de Relações Exteriores (CRE), da qual Collor é relator. "Vou apresentar agora a tarde um pedido de urgência e esse projeto deverá ir a votação na próxima semana", anunciou Jucá.