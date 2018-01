Lei que cria APO é sancionada com veto

O ponto polêmico para a aprovação da matéria no Senado, o artigo 7º, de autoria do presidente da Câmara, deputado Marco Maia (PT-RS) foi o único vetado. O artigo previa a prorrogação dos contratos de concessão de uso de áreas aeroportuárias para atividades comerciais até a realização dos Jogos Paraolímpicos. Os ministérios da Justiça, da Defesa, da Fazenda e do Planejamento não encontraram justificativas e efeitos aos usuários dessa excepcionalidade. Por isso, recomendaram o veto.

Os senadores da oposição e a base governista já eram contra esse dispositivo. Mas se fosse derrubado, o texto teria que retornar à Câmara. Como o prazo da medida provisória estava vencendo, o líder do governo no Senado, Romero Jucá, conseguiu aprovar a proposta a tempo, com a promessa de que o dispositivo seria vetado pela presidente. O ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, foi indicado pela presidente Dilma Rousseff para presidir a APO.