Lei obriga impressão do voto por urna eletrônica O presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou nesta quinta-feira lei que torna obrigatória a impressão do voto na urna eletrônica, como forma de aumentar a segurança do sistema eleitoral. Partidos políticos vão poder testar os programas de computador utilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e, no dia da eleição, auditorias por amostragem verificarão o funcionamento das urnas. A lei não vale para as eleições deste ano. De qualquer maneira, o TSE vai adotar experimentalmente o mecanismo de impressão do voto. O dispositivo será instalado em cerca de 25 mil urnas, o equivalente a pouco mais de 5% do total. De acordo com a lei, o tribunal definirá regras de instalação progressiva do sistema, levando em conta suas possibilidades orçamentárias. Das 51 mil urnas eletrônicas que o TSE comprará este ano, cerca de 25 mil já virão com o mecanismo de impressão. Outras 353 mil urnas usadas em eleições anteriores não dispõem da tecnologia necessária para a impressão. A lei dá ao eleitor a possibilidade de conferir seu voto, que poderá ser cancelado duas vezes. Neste caso, o voto será feito em separado, na forma que vier a ser regulamentada pelo TSE. Segundo a lei, na véspera da votação, o juiz eleitoral sorteará 3% das urnas de cada zona eleitoral para a comparação dos votos impressos com os respectivos boletins eletrônicos de urna.