Lei de juizado especial pode evitar prisão de usuário de drogas A Lei dos Juizados Especiais Federais poderá ser usada para evitar a prisão em flagrante de usuários de drogas. A Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe) garante que uma combinação dessa norma com outro artigo da legislação federal serve como alternativa à decisão tomada pelo governo na semana passada de retirar do texto da Lei Antidrogas o capítulo que previa trabalhos comunitários aos consumidores de drogas. Na análise da Ajufe, os juízes estaduais - responsáveis pelso casos de porte de drogas - poderiam enquadrar os usuários em crimes de menor potencial ofensivo, desde que sobreponham a Lei dos Juizados Especiais Federais à dos Estaduais. A Lei dos Juizados Especiais Federais só pode dar sentença máxima de dois anos nos julgamentos de crimes. E seria mais benéfica aos réus que foram flagrados pelo fato apenas de usar drogas. Penas alternativas - Atualmente, os juízes já podem aplicar penas alternativas nos casos envolvendo usuários de drogas em vez de determinar prisão de seis meses a dois anos, punições previstas pelo artigo 16 da antiga Lei Antidrogas. Esse artigo continua valendo pelo fato de o governo vetar o capítulo da nova Lei Antidrogas que estabelecia penas alternativas.