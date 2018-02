Lei de 1957 impede transparência sobre pensões em MG Uma lei de 1957 impede que a população de Minas Gerais saiba quem são os ex-governadores que recebem pensão bancada às custas do Estado. De acordo com informações da assessoria de imprensa do governo mineiro, a Lei Estadual 1.654/1957 concede o direito e transforma os ex-governadores do Estado que requerem a aposentadoria em pensionistas.