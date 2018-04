Legislativo do PR encerrará aposentadorias irregulares A Assembleia Legislativa do Paraná prevê uma economia anual de R$ 7 milhões com o fim do pagamento de aposentadorias consideradas irregulares por uma comissão especial criada pela Mesa Executiva. O relatório apresentado hoje, após análise de 302 aposentadorias, aponta que 104 não tinham registro no Tribunal de Contas do Estado (TCE) e 180 processos sequer constavam dos arquivos do Legislativo. "O relatório agora será encaminhado ao Ministério Público do Paraná e ao Tribunal de Contas", disse o presidente do Legislativo, deputado Valdir Rossoni (PSDB).