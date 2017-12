Legislativo do Paraná quer divulgação de custos publicitários A Assembléia Legislativa do Paraná aprovou nesta segunda-feira, 27, em primeira discussão, um projeto de lei apresentado pelo deputado Jocelito Canto (PTB), que estabelece a divulgação de custos de produção e veiculação de publicidade de qualquer órgão do governo estadual. De acordo com a proposta do deputado, a informação sobre o custo da peça deve estar inserida em cada veiculação. Aprovado em primeira discussão, que analisa a legalidade e constitucionalidade, ele será apreciado por mais duas vezes antes de seguir à sanção do governador Roberto Requião (PMDB).