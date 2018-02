Legado de Campos ajudará substituto, diz Glauber Braga Foi realizada nesta terça-feira, 19, na Igreja da Candelária, no centro do Rio, uma missa de sétimo dia em memória do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos, que morreu no dia 13 num acidente aéreo em Santos (SP). A celebração foi a pedido do PSB, partido do qual ele era presidente e candidato à Presidência da República. Cerca de 40 pessoas ligadas ao partido participaram da missa.