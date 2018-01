Lava Jato prende empresário de ônibus Jacob Barata Filho no Rio

RIO - Foi preso na noite deste domingo (2), no escopo da Operação Lava Jato no Rio, o empresário Jacob Barata Filho. Ele estava no aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio, de onde embarcaria para Portugal ainda esta noite. Barata Filho teria pago propina a autoridades do Rio para conseguir facilidades para seus negócios. Ele teve a prisão decretada pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, responsável pelas investigações que levaram à cadeia o ex-governador Sergio Cabral (PMDB).

A prisão seria nos próximos dias, mas a polícia descobriu que ele viajaria hoje, por isso antecipou sua captura, informou o “Fantástico”. Conhecido como “o rei do ônibus do Rio”, Barata Filho estava já na área de embarque do Tom Jobim. Iria viajar para Lisboa. Ele é dono de um conglomerado de empresas no Rio e em outros estados com mais de 4.000 veículos. Herdou o negócio de seu pai, que atuava no ramo desde os anos 1960. Os negócios da família incluem também operadores de turismo, entre outras empresas, e se estendem por Portugal.

O empresário divulgou, através de sua assessoria de imprensa, nota que diz: "O empresário Jacob Barata Filho estava realizando viagem de rotina a Portugal, onde possui negócios há décadas e para onde faz viagens mensais. A defesa do empresário irá se pronunciar assim que tiver acesso aos autos do processo."