Lava Jato pode afetar crescimento, afirma Gerdau

Brasília - O empresário e presidente da Câmara de Políticas de Gestão, Desempenho e Competitividade, Jorge Gerdau, afirmou nesta quarta-feira, 19, que a Operação Lava Jato pode afetar investimentos e o crescimento. Gerdau disse ainda que a Petrobrás tem que recriar as condições para exercer seus grandes desafios de investimento.

"O problema é o seguinte: as coisas todas têm que andar bem. Você não pode ter problemas importantes que nem estamos tendo, que afetem em menor ou maior escala o Congresso. Para ter plena eficiência, você tem que trabalhar procurando não ter problemas e nós, no momento, temos problema que tem que ser vencido", disse.

Na última sexta-feira, executivos e funcionários de nove empreiteiras foram presos durante a Operação Lava Jato, da Polícia Federal, que investiga a existência de um esquema de desvios envolvendo contratos da Petrobrás. O ex-diretor da estatal Renato Duque também foi preso. Onze empreiteiros foram soltos nessa terça-feira após prestarem depoimentos à PF.

Questionado sobre o período em que integrou o conselho da Petrobrás, Gerdau disse que "os processos aconteceram a um nível executivo" e, perguntado se há problema de governança na estatal, respondeu: "o tema de governança na Petrobrás é muito complexo".

Ainda sobre as investigações, Gerdau disse que "indiscutivelmente" esse é tema que vai atingir processo político. "O Brasil precisa fazer avanços políticos importantes, como esse no campo de eficiência e competitividade, para retorno do crescimento. Então, a complexidade do processo político passa pelo Congresso e atinge o País todo", disse. "O setor público e o privado se compõem. Os dois andam conectados."

Gerdau defendeu que Brasil tem espaço "fantástico" de investimento e que a infraestrutura deve ser peça-chave no crescimento econômico. "O investimento é uma consequência da perspectiva do cenário de crescimento", disse.

Minério de ferro. Gerdau disse que a atividade da indústria de minério de ferro é "como as outras". "Passamos muitos anos em situação excepcional de crescimento e hoje, diante de cenário da crise, o minério está se ajustando a essa realidade", disse.

Questionado se há espaço para reajuste de preços no setor, Gerdau disse que "por enquanto não". "O reequilíbrio do mercado é um tema complexo. Eu acho que não há condições de fixar prazos. O que tem que fazer é ajustar as realidades do momento". Para o próximo ano, segundo ele, se houver mudanças, serão pequenas. "Estamos vivendo momento de realocação de preços de commodities e aí o minério entra junto".