Lava Jato: empresário Hoyer de Carvalho obtém habeas corpus e deixa prisão

Carvalho estava preso no Presídio Ary Franco, em Água Santa, na zona norte da capital fluminense. O empresário também é investigado na CPI do Swissleaks, que apura supostas irregularidades em contas de brasileiros no HSBC da Suíça.

Segundo o ex-diretor de Abastecimento da Petrobrás Paulo Roberto Costa, Carvalho substituiu o doleiro Alberto Youssef como interlocutor com o PP em 2012. O partido estaria insatisfeito com a demora no repasse de subornos.