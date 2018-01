Laudos podem ligar morte de prefeito e resgate de presos A polícia espera ter a partir desta semana as primeiras respostas sobre a série de coincidências ligando o sequestro e morte do prefeito de Santo André, Celso Daniel (PT) e resgate de presos em Guarulhos. Os laudos da perícia sobre os objetos encontrados numa casa no Embu, na Grande São Paulo, o Santana parado em sua garagem e a Blazer achada na região vão determinar se há mesmo ligação entre os casos A casa seria de Cleyton Gomes de Souza, que teria seqüestrado o helicóptero que resgatou Ailton Alves Feitosa e Dionísio Aquino Severo do presídio José Parada Neto. Na garagem estaria o Santana azul, com características semelhantes às descritas pelo empresário Sérgio Gomes da Silva, que acompanhava o prefeito. A Blazer foi encontrada queimada no sábado na rodovia Régis Bittencourt perto do local onde o prefeito foi morto. Estava carbonizada e com marcas de batida na frente e na lateral direita. A reportagem apurou, no entanto, que a queima do veículo não é recente. A Blazer teria sido queimada há mais de 25 dias - o que, se for confirmado pelo laudo, exclui o veículo da participação no seqüestro. Testemunhas foram ouvidas pelo delegado seccional de Taboão da Serra, Romeu Tuma Júnior, no fim de semana, mas ele não revelou o que disseram. Tudo o que está sendo descoberto é o resultado de um trabalho de oito dias de investigações sobre o ousado resgate de helicóptero, um dia antes do seqüestro de Daniel. No porta-malas e nos bancos do Santana foram encontrados fios de cabelos de várias cores e comprimentos. Além de um envelope com o logotipo do restaurante Rubaiyat, onde Daniel jantou com Silva antes de ser seqüestrado. O objetivo dos exames é descobrir se os fios de cabelo são do prefeito e se a terra encontrada no Santana é a mesma existente nas roupas do prefeito e se o sangue também é dele. Qualquer um desses exames, se tiver resultado positivo, estabelece o vínculo entre o cativeiro e o seqüestro dos presos com o caso Daniel, segundo avaliação da chefe de plantão do IC, Glays Soares de Oliveira. Tuma Júnior disse neste domingo que há provas de que Cleyton Gomes de Souza participou do resgate de dois presos, no dia 17, em Guarulhos. Ele não quis dizer quais são as provas. A casa continua preservada pela polícia e novas perícias podem ser realizadas, caso o delegado ache necessário. Ele solicitou ao Instituto de Criminalística exames que vão confrontar cápsulas de projéteis encontrados no local do seqüestro, no Sacomã, e no local onde o corpo foi encontrado, em Juquitiba. "Para saber se os projéteis saíram da mesma arma", disse. Ele se recusa a divulgar resultados de investigações para não atrapalhar. "A palavra é de prata, o silêncio é de ouro."