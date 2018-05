Laudo vai contra tese de que Pontal é terra devoluta Um laudo feito por peritos contratados pela Justiça, em Teodoro Sampaio, contesta a tese do governo do Estado de São Paulo de que as terras do Pontal do Paranapanema são devolutas. De acordo com o governo, a área da Fazenda Pirapó-Santo Anastácio, que compreende toda a região do Pontal, tem origem num título em que a assinatura do frei Pacífico do Monte Falco foi falsificada, em meados do século passado.