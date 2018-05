Laudo médico afirma que saúde de Genoino está 'estabilizada'

Médicos da Universidade de Brasília (UnB) que examinaram o ex-deputado federal José Genoino no dia 12 de abril concluíram que o quadro clínico do ex-parlamentar está "plenamente estabilizado" e não há gravidade. O laudo foi pedido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, que vai decidir se Genoino continuará a cumprir em casa a pena por envolvimento com o esquema do mensalão ou se deverá ser transferido para uma prisão.

"Assim, em bases estritamente objetivas e definidas, não se expressa no momento a presença de qualquer circunstância justificadora de excepcionalidade e diferenciada do habitual para a situação médica em questão, visando o acompanhamento e tratamento do paciente em apreço", concluíram os médicos. De acordo com eles, durante o exame, Genoino estava em "pleno gozo das suas faculdades mentais", "em ótimo aspecto físico" e caminhando normalmente sem restrições.

Condenado ao cumprimento em regime semiaberto à 4 anos e 8 meses por corrupção ativa, Genoino foi submetido a uma cirurgia para correção da artéria aorta em julho do ano passado. Preso em 15 de novembro, o ex-deputado ficou menos de uma semana no complexo penitenciário da Papuda. Ele foi transferido para um hospital depois de ter reclamado de problemas cardíacos e, em seguida foi para a prisão domiciliar. O ex-presidente do PT foi submetido a uma cirurgia cardíaca em junho do ano passado.