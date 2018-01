Laudo dirá que Cassia Eller morreu de enfarte O laudo que o Instituto Médico Legal (IML) divulgará nesta sexta-feira vai revelar que Cássia Eller morreu de enfarte. A companheira de Cássia, Maria Eugênia Vieira Martins, disse nesta quinta-feira que já sabia que ela não havia morrido por overdose de drogas. ?Era o que a gente pensava, tanto eu quanto a família, o que a gente vem dizendo desde que ela faleceu. Em função de conversas com amigos médicos, que deram algumas opiniões, chegamos a essa conclusão. Ela estava numa idade de risco, tinha hábitos de risco, era sedentária e fumava?, disse Eugênia. Para ela, que voltou a viver no apartamento que dividia com Cássia, no bairro do Cosme Velho, zona sul do Rio, o resultado do exame será bom para o filho da artista, Chicão, de 8 anos. ?Para a criança é uma coisa muito importante saber que a mãe dele não morreu de overdose. Para a cabeça dele, isso vai ser muito bom?, disse Eugênia, em entrevista à Rede Globo. A causa mortis deverá ser divulgada oficialmente nesta sexta-feira, pela diretora do IML, Sílvia Falcão, com detalhes sobre o que levou a cantora a sofrer um enfarte. Desde que Cássia morreu, no dia 29 de dezembro do ano passado, Eugênia se manteve longe do Rio com Chicão. ?Vou continuar no apartamento com meu filho, ele vai voltar para a escola. Quero levar a vida normalmente, seguir em frente?, contou. As aulas do garoto no Centro Educacional Anísio Teixeira (Ceat) recomeçam no dia 18 de fevereiro. A companheira da cantora disse que, ?em determinados momentos?, sente raiva do pai de Cássia, o militar Altair Eller ? com quem luta na Justiça pela tutela definitiva de Chicão. ?Procuro não ter muita raiva porque acho que isso não vai fazer bem para mim.? Em entrevistas anteriores, Eugênia declarara que Altair só está interessado em ficar com o neto para administrar os bens deixados pela cantora. Eugênia, que viveu por 14 anos com Cássia, diz que vai continuar lutando para permanecer com o menino ? ela já detém a guarda provisória dele, graças a decisão inédita do juiz da 1ª Vara da Infância e Juventude, Leonardo de Castro Gomes. ?Vou lutar para ficar com ele, porque tenho certeza de que esse é o desejo dele, o meu desejo e o da própria Cássia, que ela já tinha deixado isso bem claro. E lidar com essa saudade enorme que a gente vai sentir.? O Ministério Público pediu nesta quinta-feira correção à Rede Globo, que divulgou que o órgão vai contestar o exame toxicológico de Cássia. Segundo a romotora que cuida do caso, Renata Cabo, o MP não recebeu cópia do resultado do exame e só poderia decidir por um questionamento se tivesse sido informado oficialmente de seu resultado.