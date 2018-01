Lançamento de Serra pode ser bom para Lula, dizem petistas O lançamento do ministro da Saúde, José Serra (PSDB), na corrida presidencial será bom para a campanha do petista e pré-candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva, segundo avaliação do líder do PT na Câmara, Walter Pinheiro (BA), e do senador Tião Viana (PT-AC). ?Está aberta a temporada de troca de acusações e de críticas entre os integrantes da base governista. Isso é ótimo para a oposição e, principalmente, para o PT?, disse Pinheiro. ?A base aliada tende a se desagregar?, acrescentou. Segundo ele, os ?desentendimentos? entre os candidatos dos partidos aliados, principalmente entre a governadora Roseana Sarney (PFL) e Serra, só servem para prejudicar atrapalhar o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Isso pode ainda, na sua avaliação, forçar os partidos da oposição a buscar um entendimento em torno de um nome das esquerdas. Tião Viana comemora o lançamento oficial da candidatura Serra por entender que Lula terá mais chances de ser eleito presidente numa disputa com o tucano. Segundo ele, o PT não vê com bons olhos o confronto com a governadora e pré-candidata do PFL, Roseana Sarney, porque ela pode ser a ?surpresa? da eleição de 2002. ?Os eleitores podem dar um crédito a governadora por ela representar uma novidade e por ser mulher?, declarou o senador. ?Já o ministro, apesar de seu passado na esquerda, representa a continuidade do governo Fernando Henrique Cardoso.?