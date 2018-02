Lançamento de pré-candidatura Alckmin reúne 3 mil

No palco do evento, que ocorre no Expo Center Norte, na capital paulista, foi montada uma mini arquibancada para abrigar líderes religiosos, representantes de diversas etnias e líderes dos partidos que apoiam a candidatura tucana.

Alckmin está acompanhado da família e, antes do início do evento, estava sentado ao lado da mulher Lu e da filha Sofia. A chapa majoritária que disputará o governo de São Paulo pela coligação tucana é formada, além de Alckmin, por Guilherme Afif Domingos (DEM) - no cargo de vice - e por Orestes Quércia (PMDB) e Aloysio Nunes Ferreira (PSDB), que concorrem ao Senado Federal.