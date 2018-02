Lançamento de coligação de Lindbergh começa com tumulto O lançamento da coligação Frente Popular, que tem como candidato ao governo do Rio o senador Lindbergh Farias (PT), começou com tumulto e chegou a ter lançamento de spray de pimenta para conter militantes que tentavam entrar no Via Show, casa noturna na Baixada Fluminense. Lindbergh não estava no local quando teve início o empurra-empurra.