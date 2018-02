Lançamento de Alckmin reúne aliados amanhã em SP A festa para lançamento da pré-candidatura de Geraldo Alckmin ao governo de São Paulo pelo PSDB vai ratificar amanhã as alianças dos tucanos no Estado. Serão oficializados os nomes de Guilherme Afif Domingos (DEM), como vice na chapa de Alckmin, e de Orestes Quércia (PMDB), como postulante a senador. A outra vaga ao Senado da chapa é do tucano Aloysio Nunes Ferreira, que disputou com Alckmin a indicação do partido para o governo estadual.