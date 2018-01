Lançamento da candidatura Serra é o destaque da semana A agitação política desta semana deve ficar por conta do lançamento oficial da candidatura do ministro da Saúde, senador José Serra (PSDB-SP), à Presidência da República. As informações sobre data, local e formato do evento estão desencontradas. Não só porque o comando do PSDB precisa encontrar a fórmula adequada para demonstrar força e coesão, como porque faz parte da estratégia política esconder informações para evitar surpresas preparadas por quem torce pelo fracasso da festa. Como referência mais recente temos o lançamento da candidatura do líder do PFL, Inocêncio Oliveira (PE), à Presidência da Câmara, há pouco mais de um ano. A cerimônia foi marcante e contou com a presença de todos os caciques do partido, mas foi ofuscada pelo anúncio da aliança entre PMDB e PSDB em torno da candidatura do tucano Aécio Neves (MG). Além de esconder o jogo dos adversários, o PSDB tenta se arrumar internamente, aparando as arestas remanescentes da disputa entre Serra e o governador do Ceará, Tasso Jereissati, para ser o candidato dos tucanos na sucessão do presidente Fernando Henrique Cardoso. IFPF A polêmica em relação à medida provisória que reajustou a tabela do imposto de renda das pessoas físicas e aumentou também a carga tributária das empresas prestadoras de serviços é outro assunto que continuará na pauta política. O presidente do Congresso, senador Ramez Tebet (PMDB-MS) deve decidir entre hoje e amanhã se convoca ou não a Comissão Representativa - que fica de plantão no recesso parlamentar - para discutir uma possível convocação do ministro da Fazenda, Pedro Malan, e do secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, para dar explicações sobre a MP ao Congresso.