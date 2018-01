Lan Lan dirá que viu secreção branca no nariz de Cássia Na véspera da morte de Cássia Eller, a percussionista Elaine Moreira, a Lan Lan, insistiu para que a cantora passasse a noite em seu apartamento, mas Cássia se recusou e disse que queria ficar sozinha em casa. Considerada testemunha-chave no caso, Lan Lan dirá no depoimento que deve prestar à polícia na quinta-feira que a cantora pode ter consumido cocaína, pois viu uma secreção branca no nariz dela. A percussionista lembrará, no entanto, que Cássia negou várias vezes ter feito uso de entorpecentes, quando foi levada por ela para o hospital, onde morreu. As informações são do advogado da percussionista, Arthur Lavigne. A percussionista informará ao delegado adjunto da 10ª Delegacia Policial, Glaúcio dos Santos Souza, ter ouvido um médico da Clínica Santa Maria contar que a própria cantora disse ter consumido 1grama de cocaína. Cássia relatou o fato ao médico que prestou o primeiro atendimento a ela, que avisou os cardiologistas. Lavigne contou que a cantora disse a Lan Lan que não iria para seu apartamento, em Laranjeiras, zona sul do Rio - bairro vizinho ao Cosme Velho, onde Cássia morava -, porque havia muita gente lá e ela preferia permanecer só. Cássia havia bebido cerveja durante o ensaio de sua banda, o que preocupou os músicos, que acompanhavam sua batalha contra o álcool e as drogas. Cássia e Lan Lan haviam deixado juntas o estúdio onde ensaiavam, na zona norte da cidade, e pegaram um táxi rumo à zona sul. As duas amigas conversaram diversas vezes naquela noite, até as duas da madrugada, quando Cássia disse que iria dormir. Antes, ela já teria discutido pelo telefone com sua companheira, Maria Eugênia Martins, que estava em Brasília com o filho dela, Francisco Eller. Nervosa, quebrara aparelhos telefônicos, chorando muito. No dia seguinte, depois que recebeu em telefonema em que Cássia reclamava de um mal-estar, Lan Lan - acompanhada da outra percussionista da banda, Thamyma Brasil, com quem mora - foi buscar a cantora e percebeu uma secreção branca em seu nariz. "Cássia chorou muito e Lan Lan e Thamyma repararam na secreção. Elas contaram isso ao médico que a atendeu no hospital", disse Arthur Lavigne. "Sorte" Lavigne acredita que Lan Lan "teve sorte" por Cássia não ter aceito sua companhia para passar a noite. "Se o laudo do IML disser que ela fez uso de droga, a situação de Lan Lan se complicaria caso elas tivessem estado juntas durante a noite", afirmou Lavigne. "Se Cássia fez uso de cocaína, fez escondida. Ela era muito protegida pelos amigos por causa das dificuldades que passou na vida. Todos tomavam cuidado com ela para que não se drogasse." Segundo o advogado, a percussionista não tem medo de problemas com a polícia - que poderiam surgir a partir da suspeita de que ela teria ingerido drogas na companhia da cantora, caso fique comprovado pelo IML que Cássia fez uso de entorpecentes. "Eu tenho certeza de que Lan Lan não usa drogas. Ela sabe que, no fim, tudo vai se esclarecer." Segundo Lavigne, a percussionista ainda está na Bahia, onde mora sua família. Ela viajou depois da morte de Cássia e seu retorno ao Rio não foi informado. Delegado O titular da 10ª DP, Antônio Carlos Calazans, responsável pela abertura de inquérito para apurar a morte de Cássia Eller, considera cada vez mais remota a hipótese de que a morte tenha sido causada por terceiros. "Não acredito que haja indícios de homicídio", afirma o delegado. No caso de comprovação, pelo laudo do Instituto Médico Legal, de que a morte foi causada por uso de drogas, diz Calazans, a polícia passa então a "investigar a origem da droga". Questionado se há sempre uma investigação policial por mortes de overdose, o delegado respondeu: "Muitas vezes, sim. Às vezes se consegue chegar a uma conclusão. Às vezes não." A cobertura onde Cássia morava, com a companheira Eugênia e o filho Chicão, está vazia desde o dia do enterro da cantora. Hoje um funcionário da Olhaí Produções esteve no condomínio para buscar contas e correspondência. Levou um bilhete escrito por Eugênia e endereçado ao chefe de portaria, Ademir Nascimento dos Santos, autorizando que fosse entregue tudo o que estava na caixa do correio. Universal Em nota oficial, a gravadora Universal anunciou que continuará o trabalho de divulgação do último CD de Cássia Eller, "Acústico MTV", e garantiu que "todos os direitos da artista estão absolutamente preservados e serão destinados a seu único herdeiro." Como Chicão tem apenas oito anos de idade, a gravadora disse que aguarda que a Justiça designe "um tutor desses bens até sua maioridade (de Chicão)". A Universal não quis confirmar informações de que Cássia teria recebido, há quatro anos, um adiantamento da gravadora no valor de R$ 1 milhão, e que ainda estaria devendo R$ 300 mil. No comunicado, o presidente da Universal, Marcelo Castello Branco, diz que Cássia foi "o maior orgulho da gravadora em 2001."