Lamas terá de pagar multa de R$ 370 mil em 10 dias Um dia depois de receber autorização para trabalhar fora do presídio da Papuda, em Brasília, o ex-tesoureiro do PL Jacinto Lamas será notificado a pagar a multa de R$ 370 mil, parte da pena imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento do mensalão. O valor inicial era de R$ 260 mil, mas com a correção feita pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal a multa subiu para R$ 370 mil. O valor deverá ser pago em dez dias.