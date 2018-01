Lamas recebe autorização para trabalhar fora da prisão O ex-tesoureiro do PL (atual PR) Jacinto Lamas, condenado no julgamento do mensalão, obteve autorização da Justiça para trabalhar fora do presídio da Papuda, em Brasília. Condenado a cinco anos de prisão em regime inicialmente semiaberto pelo crime de lavagem de dinheiro, Lamas trabalhará como assistente administrativo na empresa Mísula Engenharia. De acordo com as informações encaminhadas à Vara de Execuções Penais, Lamas receberá salário de R$ 1,2 mil, mais vale transporte e vale-refeição (R$ 11) para tarefas rotineiras, como receber correspondências, organizar arquivos da empresa e atender telefonemas. Ele trabalhará de 8h às 18h com direito a uma hora de intervalo para almoço.