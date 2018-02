Lago recorre contra juíza da família Sarney O governador do Maranhão, Jackson Lago (PDT), entrou com três recursos no Tribunal Superior Eleitoral pedindo anulação de decisões tomadas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado. O argumento é que a juíza Nelma Celeste Sarney Costa não poderia ter participado dos julgamentos por ser parente da senadora e ex-governadora Roseana Sarney (PMDB), parte interessada nos processos. A juíza disse que não se sentiu impedida pelo parentesco. Ela é casada com Ronald Sarney, irmão do senador José Sarney (PMDB), pai de Roseana.