Ladrões furtam deputado na Asa Norte, em Brasília Minutos após desembarcar em Brasília na noite dessa segunda-feira, 09, o líder do Pros na Câmara, Gilvado Carimbão (AL), teve o veículo invadido e foi alvo de furto de vários objetos que estavam dentro de seu Honda Civic LXL. No momento do furto, realizado entre 19h e 20h de ontem, Carimbão não estava no veículo.