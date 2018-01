Lados criminal e administrativo são investigados em suposto esquema

O Ministério Público de São Paulo atua em duas frentes para investigar o suposto esquema de fraudes na merenda. O primeiro é na área civil e apura a suposta improbidade administrativa cometida por autoridades que assinaram os contratos da merenda e cuidaram da fiscalização de sua execução.

A segunda frente de investigação é a criminal. Esta começou com a apuração da suposta formação de cartel por parte das empresas do ramo para a fraude em licitações. Com a apuração, surgiram indícios e depoimentos sobre o suposto pagamento de propina, formação de quadrilha, falsificação de documentos, sonegação fiscal e doações ilegais para campanhas eleitorais em 2004 e em 2008.