Lacerda (PSB): morte de Itamar é uma 'perda irreparável' O prefeito de Belo Horizonte, Marcio Lacerda (PSB), lamentou a morte do ex-presidente Itamar Franco, o que classificou como "uma perda irreparável". Para o socialista, Itamar deixou "a seriedade e a honestidade como valores intrínsecos a sua brilhante trajetória pública". "Um homem público que fará falta ao País pela coragem em defender as suas posições, pela luta incansável em prol da soberania do Brasil, de Minas Gerais e da justiça. E, além de tudo, deixou um legado de estabilidade econômica, com a criação do Plano Real, que abriu as portas para o desenvolvimento e o crescimento brasileiros."