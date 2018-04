Lacerda obtém 60,5% na abertura das urnas em BH O candidato do PSB à Prefeitura de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, começou a apuração dos votos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) à frente do adversário Leonardo Quintão (PMDB). Lacerda registrava, até as 17h57, 60,51% dos votos válidos contra 39,49% do peemedebista Quintão. Até esse horário, haviam sido apurados 5,67% dos votos - o eleitorado da cidade é de 1,772,227 milhão de pessoas. Até este horário, a abstenção era de 17,91%, enquanto 3,24% dos eleitores votaram em branco e 7,31% anularam o voto.