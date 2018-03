Lacerda não confirma participação em debate na Bandeirantes

O candidato do PSB à prefeitura de Belo Horizonte Márcio Lacerda não confirmou presença no primeiro debate da sucessão municipal, que será realizado na noite de quinta-feira, 31, pela TV Bandeirantes. De acordo com a emissora, dos nove concorrentes ao cargo de prefeito da capital mineira, apenas o candidato do PT do B, André Alves, informou que não participará. Veja também: Especial: corrida nas capitais Lacerda, que encabeça uma ampla coligação de partidos e conta com o apoio do governador Aécio Neves (PSDB) e do prefeito Fernando Pimentel (PT), só deverá decidir horas antes se comparece ou não ao debate. "O pessoal de estratégia da campanha e eu vamos tomar essa decisão amanhã. Estou preparado, embora debate com oito participantes não é muito produtivo", disse Lacerda ao Estado. Conforme a Bandeirantes, os outros sete candidatos - Jô Moraes (PC do B), Leonardo Quintão (PMDB), Sérgio Miranda (PDT), Vanessa Portugal (PSTU), Jorge Periquito (PRTB), Gustavo Valadares (DEM) e Pedro Paulo (PCO) - confirmaram presença. Embora a campanha de Lacerda considere o candidato ainda um desconhecido perante a população, que necessita "mostrar a cara", a preocupação é que ele possa se tornar o principal alvo dos adversários. Na última pesquisa do Ibope, Lacerda aparece em terceiro lugar, com 8% da preferência do eleitorado. A candidata do PC do B lidera com 17%, seguida por Quintão, com 14%. Pelas regras do debate, não há prazo prévio para a confirmação de presença. Na falta ou desistência de algum convidado, o debate será realizado e a cadeira destinada ao candidato ausente será mantida vazia no estúdio.