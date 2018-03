Lacerda inaugura sua foto na galeria da Abin Afastado definitivamente da direção-geral da Abin, em dezembro, o delegado Paulo Lacerda voltou ontem à sede da instituição para participar da cerimônia de inauguração de sua foto na galeria de ex-dirigentes do órgão. A solenidade foi rápida e os discursos giraram em torno de homenagens ao delegado, que agora enfrenta problemas com sua nomeação para o cargo de adido policial em Portugal. Ainda não há definição de quem assumirá a função que está sendo ocupada interinamente por Wilson Trezza, que não deverá ser confirmado no cargo, por ter trabalhado na Brasil Telecom durante a gestão do banqueiro Daniel Dantas.