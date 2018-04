Lacerda diz à PF que analisou dados sobre Dantas

O relato de Lacerda à PF, instituição que dirigiu durante mais de 5 anos, ocorreu na segunda-feira. Ele contou que, em fevereiro de 2008, quando já dirigia a Abin, Protógenes lhe pediu ?apoio de oficiais de inteligência?. O delegado disse que ?de pronto concordou, porque já era sua pretensão uma maior integração dos trabalhos da Abin com a PF?. À CPI dos Grampos Lacerda informou sobre o engajamento de apenas ?4 a 6? agentes na Satiagraha. Na PF, ele disse que ?esse era o conhecimento que tinha, somente depois é que tomou conhecimento da existência de outras equipes da Abin?. A PF apurou que 84 agentes atuaram na Satiagraha.

Ele afirmou que ?esse apoio não constituía prioridade da Abin, a diretoria estava empenhada em várias outras questões, inclusive com frequentes reuniões com altas autoridades do governo que resultaram na edição de medidas provisórias e decretos pelo presidente da República?. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.