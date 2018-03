Lacerda defende constituinte para reforma política

A avaliação veio após Lacerda ser perguntado por jornalistas sobre o que achava de a presidente Dilma Rousseff ter chamado prefeitos e governadores para uma reunião, na tarde desta segunda, para debater uma resposta aos protestos que tomaram o País nas últimas semanas. "Eu acho que existe um déficit de esperança hoje no País", disse Lacerda, que participa de uma reunião da Frente Nacional de Prefeitos (FNP) para afinar a pauta que será levada à presidente, no encontro que está marcado para as 16 horas.