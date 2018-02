Lacerda: Copa serviu para projetos serem acelerados

Segundo ele, o Centro de Operações da Prefeitura (COP-BH) é um espaço de integração da iniciativa de diversos setores do País, incluindo a esfera municipal, estadual e federal. O complexo recebeu investimentos de R$ 31,6 milhões para obras de modernização, sendo R$ 30 milhões em financiamento público com juros subsidiados. "Isso é resultado da característica da capital mineira: comprometimento de todos com o que é coletivo", ressaltou.

Lacerda falou estar "ansioso" para a Copa, mas que a capital mineira mostrará a "capacidade de receber e muito bem". A capital mineira receberá seis jogos da Copa, o primeiro será no próximo sábado, dia 14, entre Colômbia e Grécia. Será sede também de jogos das oitavas de final e semifinal. As seleções do Chile, da Argentina e do Uruguai se hospedarão na cidade-sede.

O prefeito participa da inauguração do Centro de Operações da Prefeitura de Belo Horizonte (COP-BH), que faz parte das obras do PAC2, com a presença da presidente Dilma Rousseff, do ministro da Cidades, Gilberto Magalhães Occhi, do ministro da Saúde, Arthur Chioro, entre outras autoridades. Dilma, que foi recebida com muitos aplausos vai anunciar também a doação de 19 ambulâncias para expansão do SAMU 192 de Minas Gerais.