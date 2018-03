Lacerda contraria PT e mantém PSDB em sua coligação

De acordo com o prefeito, sua coligação deve reunir entre 14 e 15 partidos e, assim como ocorreu em sua primeira eleição, a aliança será harmônica. "A cidade aprovou esta aliança, ela está funcionando bem", afirmou.

Anastasia deixou claro que o apoio do tucanato mineiro a Lacerda independe do desejo dos petistas. No final de março, o PT decidiu apoiar a reeleição do pessebista, mas sem a presença do PSDB na chapa. "Fomos convidados novamente pelo PSB, quem conduz e coordena essa aliança, para a coligação formal. Continuaremos apoiando o prefeito Márcio Lacerda", avisou o tucano.

Perguntado se Lacerda seria o nome automático para sua sucessão em 2014, Anastasia desconversou. "Vamos ter vários cenários que passam pela eleição nacional. Quem será o candidato à minha sucessão, vamos ter de aguardar um pouco mais", respondeu. Já Lacerda argumentou que as eleições de 2014 ainda não estão em pauta e que o eleitorado não está preocupado com as questões estadual e nacional. "Mas vou seguir o que meu partido decidir", afirmou.

Haddad

Lacerda evitou comentar as negociações entre PT e PSB na capital paulista sobre uma possível coligação com o petista Fernando Haddad, pré-candidato da sigla à Prefeitura de São Paulo. "Haddad é um assunto do qual não estou envolvido. É uma questão para as direções nacional e estadual resolverem", tergiversou.

O prefeito de Belo Horizonte deve passar o dia em São Paulo. Entre seus compromissos, Lacerda terá um almoço com o presidente nacional do PT, deputado estadual Rui Falcão (SP), e à tarde visitará o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (PSD).