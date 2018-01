Laboratório realiza mutirão para testes de DNA O Laboratório Genétika, de Curitiba (PR), que realiza testes de DNA para investigação da paternidade, está oferecendo esse tipo de teste em todo o Brasil a baixo custo e condições de pagamento a prazo. A campanha do laboratório, denominada Mutirão Nacional de Testes de DNA, consiste do recolhimento de amostras de sangue da mãe, do filho e do suposto pai. A coleta de amostras foi iniciada no dia 1º de janeiro e terminará em 30 de abril, período em que ocorrem as férias forenses no Brasil, e o movimento nesse tipo de laboratório para investigação de paternidade cai, naturalmente. O interessado na investigação de paternidade deve consultar o fórum de Justiça de sua cidade para saber qual o laboratório local é credenciado ao Genétika, que possui uma rede de 1.500 coligados espalhados pelo País. O Laboratório Genétika realiza testes de DNA para cerca de 400 modalidades de diferentes exames laboratoriais de genética.